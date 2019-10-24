السفير البريطاني لدى طهران: مواقفنا حول ايران والاتفاق النووي لم تتغير

اعلن السفير البريطاني لدى طهران روب ماك اير ان "مواقف بريطانيا حول ايران والاتفاق النووي مستقلة عن مواقف الاتحاد الاوروبي ولم تتغير"، مشيراً إلى أن "خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي من شانه تشديد مواقف هذا البلد ضد ايران"، لافتاً إلى أن "تصريحات فلاحت بيشة تكشف انه هناك سوء فهم حول مواقف بريطانيا بشان ايران والاتفاق النووي حيث اننا اكدنا مرارا بان موقف بريطانيا مستقل عن الاتحاد الاوروبي وسيبقى بدون تغيير ".
واكد أن "ايدينا مفتوحة للحوار حول سياساتنا معه ومع غيره من اعضاء مجلس الشورى الاسلامي ".
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