الكتلة الوطنية: الادعاء على ميقاتي محاولة لقطع اللحمة بين طرابلس وصور

توجّه "حزب الكتلة الوطنيّة اللبنانيّة" إلى المتظاهرين داعياً إياهم إلى "الانتباه من محاولات "الأحزاب - الطوائف" إفشال انتفاضتهم الحضاريّة بالطرق المختلفة، وليس آخرها محاولتهم الفاشلة وضع الجيش اللبناني في مواجهة المواطنين".

ولفت الحزب، في بيان له، إلى أن "هذه المحاولات اتّخذت وجهاً آخر، عبر الادّعاء على رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي الذي يعتبر منذ عقود ركناً من أركان هذه السلطة، إلا أنّ توقيت هذا الادّعاء غير المبرّر ليس إلا محاولة لكسر اللحمة بين طرابلس وصور اللتين تبادل ثوّارهما تحيّات الدعم في الآونة الأخيرة"، مشيراً الى أنه "لا ولن تقعوا في هذا الفخ".

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