سقوط جريح في اشكال بين المتظاهرين في ساحة رياض الصلح

وقع جريح في اشكال بين مجموعات من المتظاهرين في ساحة ​رياض الصلح​، وقد تدخلت قوة مكافحة الشعب لفض الاشكال.

يذكر ان هناك حالة من التوتر تسود في ساحة رياض الصلح بين مجموعتين الاولى تطالب بإسقاط الحكومة وترفع شعار "كلن يعني كلن" والثانية تقول إن لديها المطالب ذاتها لكنها ترفض المسّ بأمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله.