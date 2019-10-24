شكرا لقرائتكم خبر عن الوفد: زيارة السيسى لروسيا ناجحة..والرئيس حرك المياه الراكدة فى علاقة أفريقيا بالعالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد نبيل عبد الله عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لروسيا ناجحة للغاية.

ولفت إلى أنه منذ رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى، عكف الرئيس السيسي على دعم التعاون الاقتصادى بين دول القارة السمراء وباقي دول العالم.

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وقال نبيل عبد الله، أن الرئيس يسعى لدعم مشروعات البنية التحتية فى القارة الافريقية ودعم مشروع لسكك حديد افريقية لافتا إلى أن السيسي نجح فى تعزيز التبادل التجارى والصناعى بين أفريقيا وباقي قارات العالم.

ولفت عضو الهيئة العليا للوفد، إلى أن الرئيس السيسى حرك المياه الراكدة فى علاقة الاتحاد الافريقي بباقي دول العالم وأن قمة سوتشي ناجحة للغاية.