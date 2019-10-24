شكرا لقرائتكم خبر عن الاستقالات تضرب حزب أرودغان .. نائب تركى سابق: كيان للمصالح الشخصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مصطفى أوزتورك ،النائب التركي الأسبق عن محافظة بورصة ، استقالته من حزب «العدالة والتنمية» الحاكم بقيادة رجب طيب أردوغان، بعد أن ابتعد الحزب عن قيمه الخاصة لحساب المصالح الشخصية ، على حد قوله.

وبيّن النائب التركي الأسبق، أنه دفع ثمنًا غاليًا من أجل تأسيس الحزب لكنه أصبح الآن يبتعد عن فلسفة تأسيسه، وتؤسس أحكامه القيمة على المصالح الشخصية.

وأكدّ مصطفى أوزتورك على انضمامه لحزب رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو، إذ تستعد الساحة السياسية في تركيا، لبدء أعمال الأحزاب الجديدة التي أعلن عن تأسيسها رؤساء الوزراء السابقين، علي باباجان وأحمد داود أوغلو، بعد استقالتهما من حزب العدالة والتنمية الحاكم، بسبب ممارسات قيادات الحزب القمعية وعلى رأسهم رجب طيب أردوغان.

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وأضاف أوزتورك، أنه أجل استقالته بسبب الأوضاع السياسية والاقتصادية التي تعانيها البلاد إلا أن أعضاء الحزب أصبحوا لم يتحملوا أي نقد، كما أن حزب العدالة والتنمية أصبح يبتعد عن الحق والحقائق ويمهد لفرض استغلال السياسة في المصالح الشخصية.

يشار إلى أن أوزتورك كان نائب حزب العدالة والتنمية عن محافظة بورصة في الفترة البرلمانية الـ24، وعضو في لجنة التجارة والصناعة والطاقة والموارد الطبيعية في البرلمان في الفترة من 2011-2015، كما عمل رئيسًا لمجموعة الأصدقاء التركية البلغارية.