شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تطلق حملة "صحتهم تهمنا" للتوعية الصحية فى المدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اطلقت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا حملة مجتمعية بعنوان "صحتهم تهمنا" تحت رعاية خالد الطوخى رئس مجلس امناء الجامعة وذلك بهدف التوعية الصحية فى عدد من المدارس بما يتماشى مع الاستراتيجية التى تسير عليها الجامعة ومستشفى سعاد كفافى الجامعي التابع لكلية الطب البشرى بالجامعة وذلك فى اطار المسئولية المجتمعية التى توليها جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا اهتماماً خاصاً فهذه الحملة الى جانب كونها التزام مجتمعي فهى ايضا. واجب تربوي يفرضه الواقع .

وتتميز هذه الحملة بأنها تضم إلي جانب القيام بالكشف الطبي على التلاميذ والطلاب جوانب تثقيفية اخرى من بينها تنظيم برنامج تثقيفى يتضمن العديد من المحاضرات لنشر التوعية الصحية بين الطلاب الى جانب محاضرات إضافية اخرى تستهدف أولياء الأمور والمعلمين بالمدارس من اجل توسيع قاعدة المستفيدين من هذه المحاضرات بما يضمن نشر وعي صحي متكامل يمتد من المدرسة ليصل الي المنزل ايضاً.

الجدير بالذكر أن الحملة بدأت أولي انشطتها بزيارة مدرسة سكيلز حيث تم تجديد بروتوكول التعاون الصحي بين مستشفى سعاد كفافي الجامعي ومدرسة سكيلز والذي تقدم من خلاله المستشفي حزمة من الخدمات الصحية للطلاب والعاملين بالمدرسة ولأول مرة يتم ضم أهالي الطلاب الي المستفيدين من خصومات المستشفي بالإضافة إلي حملات الكشف الدوري ومحاضرات التوعية الصحية خلال العام الدراسي الحالى.

وتعد زيارة الحملة لمدرسة سكيلز محطة الانطلاق لخطة متكاملة تستهدف زيارة اكبر عدد ممكن من المدارس الى جانب السعى الدءوب نحو توقيع بروتوكولات تعاون مع مدارس ومؤسسات تربوية اخرى تجعل من مستشفي سعاد كفافي الجامعي شريكاً طبياً يؤدي دوراً متميزاً في الحفاظ علي صحة اطفالنا انطلاقاً من الشعار الذى يقول "صحتهم تهمنا.

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