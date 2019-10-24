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شكرا لقرائتكم خبر عن ابن عم "تميم": لدى إثباتات على سرقة أمير قطر السابق أموال الأسرة الحاكمة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الشيخ فهد بن عبد الله آل ثانى، ابن عم تميم بن حمد، أن حمد بن خليفة، والد أمير قطر، تورط فى سرقة أموال الشعب القطرى.
وقال فهد ، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، إن لديه إثباتات و أدلة على سرقة حمد بن خليفة أمير قطر السابق أموال عائلة آل ثاني القطرية الحاكمة.
وأشار الشيخ فهد ، الى أن المكتب الهندسي كان يد خفيه لحمد بن خليفه ومتورط بجرائم ضد أملاك أفراد من الشعب و آل ثانى الحاكمة فى قطر.
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