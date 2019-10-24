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شكرا لقرائتكم خبر عن كاتب سعودى: "الإخوان" خونة..وحلم حسن البنا بتسيدهم العالم ينهار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد فهد ديباجى الكاتب السعودى، أن جماعة الإخوان تمارس سياسة الخيانة ، تجاه حلفائها، مشيراً فى ذات الوقت إلى أن التنظيم الدولى للإخوان يتفكك الآن.
وشن الكاتب السعودى هجوما عنيفاً على جماعة الإخوان، وقال فى تغريدة له عبر حسابه على "تويتر": "خيانة الإخوان وأتباعهم والموالين لهم تتواصل فى المنطقة العربية".
وأوضح فهد ديباجى ، أن حلم حسن البنا مؤسس الإخوان بتدشين أستاذية العالم ينهار، مؤكدا أن التنظيم الدولى للجماعة يشهد تفككا فى الفترة الراهنة.
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