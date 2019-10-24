شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الوفد يعلن دعمه لمؤسسات الدولة في إدارة ملف سد النهضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة العلاقات الخارجية في حزب الوفد، دعمها ومساندتها لجميع الجهود التي تبذلها وزارة الخارجية ومؤسسات الدولة فيما يخص ملف سد النهضة الأثيوبى.

وأكدت لجنة العلاقات الخارجية في حزب الوفد في بيان صادر عنها أنها على ثقة من إدارة الدولة لهذا الملف باقتدار وحكمة فيما يخدم مصالح البلاد.

وكانت وزارة الخارجية أصدرت بيانا أعربت فيه عن صدمتها ومتابعتها بقلق بالغ وأسف شديد التصريحات التي نُقلت إعلاميًا ومنسوبة لرئيس الوزراء أبي أحمد أمام البرلمان الإثيوبي، إذا ما صحت، والتي تضمنت إشارات سلبية وتلميحات غير مقبولة اتصالاً بكيفية التعامل مع ملف سد النهضة والتي تأتي بعد أيام من حصول رئيس الوزراء الإثيوبي على جائزة نوبل للسلام.

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ومن ناحية أخري، أصدر المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، ورئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، قرارًا بتعيين اللواء سعد الجمال، عضو مجلس النواب ونائب رئيس البرلمان العربي ورئيس لجنة الصداقة البرلمانية المصرية السعودية، مساعدًا لرئيس الحزب.

وأكد رئيس حزب الوفد أن اللواء سعد الجمال صاحب بصمة وطنية في جميع المواقع التي تولاها كرجل شرطة أو كبرلماني متفردًا بأدائه الوطني، مشيرا إلى أنه يسعي من خلال كل المناصب التي شغلها إلى تقديم الأفضل للوطن والمواطنين.

وأضاف "أبو شقة" في بيان للوفد، أن حزب الوفد يسعى جاهدًا لاستغلال كوادره السياسية التي تمتلك مهارات كبيرة في العمل السياسي والحزبي من أجل النهوض بالحزب في جميع المجالات خاصة أن الحزب يحرص على التواجد في الشارع المصري بقوة للتواصل الدائم مع المواطنين فضلا عن الاستعداد لخوض الاستحقاقات السياسية المستقبلية، ومساندة الدولة المصري في مواجهة المؤامرات الهدامة.