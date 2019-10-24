اشتباك بين الجيش السوري وقوات موالية لتركيا في الحسكة

محمد اسماعيل - القاهرة - دمشق - (د ب أ)

اشتبكت القوات الحكومية السورية وعناصر موالية لتركيا لأول مرة اليوم الخميس في ريف محافظة الحسكة شمال شرقي سورية .

وقالت مصادر من القوات الحكومية السورية في تصريح لوكالة الأنباء الالمانية (د.ب.أ): "شهدت قرية الكوزلية جنوب غرب مدينة تل تمر في ريف الحسكة الشمالي، اشتباكا بالأسلحة المتوسطة بين الجيش السوري وفصائل المعارضة الموالية للجيش التركي، حيث قتل عنصر وأصيب آخر من القوات الحكومية ".

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ومن ناحيته، أكد متحدث باسم القوات الموالية لتركيا، "سيطرة قواتنا اليوم على عدد من القرى في ريف رأس العين الجنوبي الغربي، بعد تقدم قواتنا وسيطرتها على النقاط التي كان يتسلل منها عناصر القوات الحكومية وقسد باتجاه نقاطنا، وتقدمت اليوم قواتنا وأحكمت سيطرتها على كل النقاط التي كان يتم التسلل منها ".

وسيطرت قوات موالية لتركيا اليوم على قرى الكوزلية وتل اللبن بريف تل تمر، وعلى قرى المناجير وصوامع الحبوب في المناجير وتل ذياب والأسدية جنوب مدينة رأس العين.

وانتشرت القوات الحكومية مطلع الأسبوع الجاري في مدينة تل تمر 45 كيلومترا شمال غرب مدينة الحسكة بعد الهجوم الذي شنته القوات التركية.