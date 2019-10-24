بسبب الأمطار.. مصرع فتاة صعقا إثر ملامستها عمود كهرباء في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

لقيت فتاة، مصرعها صعقًا بالكهرباء، اليوم الخميس، إثر ملامستها لعمود كهرباء داخل قرية العمار الكبرى في مركز طوخ محافظة القليوبية، وجرى نقل الجثمان إلى مقر الوحدة الصحية بالقرية.

وتلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز طوخ، يفيد تلقيه إشارة من محمد خيري عبد الرؤوف رئيس مركز ومدينة طوخ، بتلقيه بلاغا من صبحي إبراهيم رئيس الوحدة المحلية بالعمار الكبرى يفيد مصرع فتاة صعقًا بالكهرباء.

وتبين من المعاينة الأولية، أن الفتاة البالغة من العمر 15 عامًا، توفيت بسبب لمسها لعمود كهرباء داخل القرية، كما تبين وجود آثار للأمطار على العمود والمنطقة المحيطة بمسرح الحادث.

وعلى الفور انتقل محمد ياسين نائب رئيس المدينة ويحيى عبد المنعم مدير إدارة الأزمات بالمجلس، وجرى نقل الجثمان لمقر الوحدة الصحية بالعمار الكبرى وإخطار مركز شرطة طوخ والنيابة العامة لتتولى التحقيق.