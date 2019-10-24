منحة لباحثي جامعة طنطا للحصول على الماجستير من إنجلترا

محمد اسماعيل - القاهرة - طنطا- (أ ش أ):

أكد الدكتور مصطفى الشيخ القائم بأعمال نائب رئيس جامعة طنطا لقطاع الدراسات العليا والبحوث، حرص الجامعة على اﻻهتمام بتنمية قدرات الباحثين من أجل المساهمة في الارتقاء بتصنيف الجامعة دوليًا.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا برفقة رئيس الجامعة اليوم الخميس، القائمين على منحة (تشيفيننج) لدراسة الماجستير بإنجلترا.

بدورها، أعربت نيفين شرف مدير برنامج (تشيفيننج) عن سعادتها باهتمام جامعة طنطا بتنمية قدرات باحثيها.

عقب اللقاء تم عقد ندوة تعريفية عن منحة (تشيفيننج) لدراسة الماجستير بإنجلترا، بكلية الطب بقاعة ابن سينا، تضمنت التعرف على خطوات التقديم من خلال الموقع الخاص بالمنحة ، بجانب ما يميز المنحة من حيث مدة الدراسة (عام واحد فقط)، باﻻضافة الي شمول المنحة لجميع النطاقات النظرية والعملية.