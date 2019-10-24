طعنتان في الظهر والقدم.. سائق يشرع في قتل إمام مسجد بالبدرشين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
مشادة كلامية عابرة بين إمام مسجد وسائق بسبب خلافات جيرة، شرع خلالها أحدهما بقتل الثاني مستخدما سلاح أبيض بمنطقة البدرشين، أمس الأربعاء.
تلقى العميد علاء فتحي رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، إخطارا من شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووجود مصاب بقرية العزيزية.
شكل العقيد أيمن الشرقاوي مفتش فرقة العباط والدرشين، فريق بحث بقيادة المقدم مصطفى مخلوف وكيل الفرقة تنسيقا مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم.
تحريات الرائد أحمد عكاشة، رئيس مباحث البدرشين، ومعاونه النقيب محمد جمال توصلت إلى أن مشادة كلامية وقعت بين إمام مسجد يدعى "أحمد بدر" 41 سنة، وسائق يدعى "فارس.س.ت."؛ بسبب خلافات الجيرة، تطورت إلى مشاجرة، اعتدى خلالها الاخير على الاول بسلاح أبيض، وسدد له طعنتين واحدة في القدم والثانية في الظهر.
جرى نقل المصاب إلى المستشفى وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة، وحالته العامة مستقرة، بينما فر المتهم هاربا خشية ضبطه.
عقب تقنين الإجراءات، أعد النقيب محمد جمال أكمنة عدة في الأماكن التي يتردد عليها المتهم، أسفرت إحداها عن ضبطه في أقل من 24 ساعة، وأقر بارتكاب الواقعة، وأرشد عن السلاح المستخدم.
تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواءء محمود السبيلي، مدير مباحث الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.
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