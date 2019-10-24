الجزائر تشارك في اجتماع وزراء التجارة الأفارقة بأديس أبابا

شارك وزير التجارة الجزائري سعيد جلاب، اليوم الخميس، في افتتاح الاجتماع الأول لوزراء التجارة الأفارقة لمنطقة التبادل الحر الإفريقية بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
وذكر بيان لوزارة التجارة الجزائرية اليوم أن اللقاء جاء بعد سلسلة مفاوضات جرت بين عدد من الدول الإفريقية لتشجيع التبادل التجاري والاقتصادي بين هذه الدول والاستفادة من الإعفاءات الجمركية.
وأكد جلاب، أن انضمام الجزائر
وأشار إلى الانفتاح الاقتصادي للجزائر أمام الشركاء ورجال الأعمال الأجانب وعملها الدؤوب من أجل تحقيق اندماجها الأفريقي النابع من استراتيجية معدة على المدى المتوسط والبعيد من أجل اندماج كامل.
كما التقى الوزير على هامش الاجتماع وزراء التجارة لكل من تونس والجابون وموريتانيا ونيجيريا، ودعاهم للمشاركة في معرض الجزائر الدولي "الموقار" الذي ستحتضنه ولاية "تندوف" منتصف شهر نوفمبر المقبل.
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