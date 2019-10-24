الأمم المتحدة تعبر عن قلقها بعد مقترح اليونان حول قوانين الهجرة

عبّرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم الخميس عن قلقها إزاء المقترحات اليونانية لتعديل القوانين المتعلقة بطلب اللجوء قائلة إنها يمكن أن تؤثر سلباً على حماية اللاجئين.

وأوضحت قناة (يورونيوز) الأوروبية أن اليونان تقترح إدخال تعديلات على عملية اللجوء

وترحيل طالبي اللجوء المرفوضين، مشيرة إلى أن مشروع قانون بهذه الشأن تم تقديمه إلى البرلمان في البلاد.ونقلت القناة عن المفوضية السامية قولها في بيان صادر إن القانون اليوناني المقترح يقلل من الضمانات الممنوحة للأشخاص الساعين لطلب الحماية الدولية ويضع ضغوطاً على السلطات القضائية والإدارية.بدوره، قال ممثل المفوضية في اليونان، فيليب لوكلير، "إن التغييرات المقترحة ستضع مخاطر أمام من يحتاجون إلى الحماية الدولية".يُشار إلى أن اليونان تضع ضغوطاً أكثر على عملية الهجرة منذ وصول الحكومة المحافظة الجديدة إلى السلطة في يوليو الماضي.