ترامب: لن نسمح لداعش بإعادة السيطرة على نفط سوريا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لن يسمح لتنظيم داعش الإرهابي باستعادة السيطرة على حقول النفط في سوريا. وقال ترامب -في تغريدات على موقع (تويتر) أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الخميس- إنه ربما حان الآوان للأكراد أن يتسلموا مسئولية حقول النفط في سوريا.

وأضاف ترامب في إن قائد قوات سوريا الديمقراطية أشاد بالدور الأمريكي في سوريا. الآوان للأكراد أن يتسلموا مسئولية حقول النفط في سوريا.وأضاف ترامب في إن قائد قوات سوريا الديمقراطية أشاد بالدور الأمريكي في سوريا.

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