مباحثات بحرينية فرنسية بشأن القضايا الإقليمية والدولية

بحث العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة مع الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، تطورات الأحداث التي تشهدها المنطقة، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. المشترك. وذكرت وكالة الأنباء البحرينية اليوم الخميس، أن الجانبين استعرضا - خلال اللقاء - علاقات التعاون والصداقة التاريخية الوثيقة التي تجمع بين البلدين والشعبين. بين البلدين والشعبين.

وأعرب العاهل البحريني عن تقديره للدور الذي اضطلع به الرئيس الأسبق في توطيد العلاقات البحرينية - الفرنسية، منوهًا بالدور الفاعل لفرنسا وإسهاماتها مع المجتمع الدولي في إرساء دعائم الأمن والاستقرار وتعزيز السلام على المستوى الإقليمي والعالمي.

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