ترامب: أجريت محادثة مع قائد قوات سوريا الديمقراطية

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه أجرى محادثة مع قائد "قوات سوريا الديمقراطية"، مظلوم عبدي، مشيرًا إلى أن الوقت قد حان ربما للأكرادكي يتوجهوا للمنطقة التي توجد بها حقول النفط.
وأضاف ترامب في تغريدة على "تويتر" أنه استمتع بحديثه منالجنرال مظلوم، مؤكدًا أن الأخير "ثمن ما قامت به الولايات المتحدة".
ولفت الرئيس الأمريكي إلى أن بلاده "لن تسمح أبدا لتنظيم داعش في حالة تشكله مجددًا أن يستولي على حقول النفط تلك".
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