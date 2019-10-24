تمديد المهمة العسكرية الألمانية في سوريا

قرر البرلمان الألماني "بوندستاج"، اليوم الخميس، تمديد فترة مهمة طائرات الاستطلاع الألمانية "تورنادو" وطائرت التزويد بالوقود عبر الجو العاملة في سوريا حتى نهاية مارس المقبل. وتشارك هذه المهمة مع القوات الدولية في القتال ضد تنظيم داعش الإرهابي في كل من سوريا والعراق.

وينص القرار على إنهاء مهمة الجيش وإنهاء عمل هذه الطائرات بمرور هذا التوقيت.

وصوت للقرار 343 عضواً بينما عارضه 274 نائباً برلمانياً، وامتنع ثلاثة أعضاء عن التصويت.

كما وافق البرلمان على مد فترة بقاء الجنود الألمان القائمين على تدريب القوات العراقية مدة عام آخر.

وتشارك ألمانيا، منذ أربعة أعوام، في التحالف الدولي ضد داعش الذي يضم نحو 80 دولة.

وتقوم الطائرات الألمانية بطلعات على سوريا تغطي تقريباً 100 % من مهام الاستطلاع الجوي التكتيكي التي تهدف إلى اكتشاف مخابئ المسلحين وأماكن وجود التنظيمات الإرهابية.

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