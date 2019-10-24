أطلقت الوكالة الأوروبية لمراقبة وحماية الحدود الخارجية (فرونتكس)، حملة لتجنيد عناصر في الفرق الدائمة التابعة لها، لتكون أول خدمة أوروبية ترتدي زيا موحدا.

في المرحلة الأولى، ترغب الوكالة في تعيين 700 فرد في حرس الحدود، الذين سيضطلعون بمهام مراقبة الحدود وإدارة الهجرة، ومساعدة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وفقا لبيان "فرونتكس".

وأفاد البيان بأن القوة سوف تتألف من "حرس الحدود التابعين لفرونتكس وضباط وطنيين من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبلدان المرتبطة باتفاقية شنجن" وسوف تعمل بشكل أساسي على حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.

وفي هذه المرحلة من التجنيد، تبحث "فرونتكس"، ومقرها في العاصمة البولندية وارسو، عن ضباط يتمتعون بخبرة في مجال إنفاذ القانون، وفق ما صرح به المسؤول الإعلامي في "فرونتكس" كرزيستوف بوروفسكي.

ومن المتوقع أن يتولى حرس حدود "فرونتكس"، الأوائل مهامهم في عام 2021، بعد اجتياز برامج التدريب. ومن المفترض أن تصبح الفيالق الدائمة جاهزة للعمل بقوام 10 آلاف فرد بحلول عام 2027.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "فرونتكس" تجند عناصر لإطلاق أول خدمة أوروبية بزي موحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.