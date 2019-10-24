نواب أوروبا يدينون عدوان تركيا في سوريا ويرفضون إقامة منطقة آمنة

دان البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، العدوان التركي في شمال شرق سوريا، داعيا أنقرة إلى سحب كامل قواتها.

وقال البرلمان، في القرار الذي تم التصويت عليه برفع الأيدي، إن التدخل العسكري "يمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي ويقوض الاستقرار والأمن في المنطقة برمتها".

ورفض النواب الأوروبيون فكرة "إقامة منطقة آمنة" وأكدوا تضامنهم مع الشعب الكردي. وأعربوا أيضا عن مخاوف من عودة ظهور تنظيم داعش الإرهابي.

وطلب النواب من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اتخاذ "سلسلة عقوبات محددة ووقف إصدار تأشيرات" لمسؤولين أتراك كبار "يعتبرون مسؤولين عن انتهاكات لحقوق الإنسان في إطار التدخل العسكري الحالي" إضافة إلى "المسؤولين عن قمع الحقوق الأساسية في تركيا".

وقال البرلمان، في بيان "يعتبر النواب من غير المقبول أن يستخدم الرئيس التركي رجب طيب اردوغان اللاجئين سلاحا لابتزاز الاتحاد الأوروبي".

وأعربوا عن الأمل في أن تدرس الدول الأعضاء إمكانية "تعليق الأفضيلة التجارية لتركيا بموجب الاتفاق حول المنتجات الزراعية وكإجراء أخير تعليق الوحدة الجمركية" بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.

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وخلال النقاشات، التي جرت أمس الأربعاء، أشار عدد من النواب الأوروبيين إلى "عجز" الاتحاد الأوروبي.

وقال النائب الهولندي مالك أزماني (تجديد أوروبا) "حتى الآن لم يكن الرد الأوروبي حازما بما فيه الكفاية"، داعيا إلى "الاستعداد لأعمال أكثر حزما حول الأسلحة والاقتصاد والعقوبات المحددة".

وقال الفرنسي فرنسوا كزافييه بيلامي (الحزب الشعبوي الأوروبي) "ما زلنا عاجزين عن الرد". وأضاف أن هذا "الصمت" ناجم عن غياب "استقلالية استراتيجية في مجال الدفاع" لأن الاتحاد الأوروبي "أقام سوقا بدلا من تقاسم المبادئ المنبثقة عن حضارتنا المشتركة" وأيضا "للابتزاز في ملف الهجرة" الذي يمارسه اردوغان.

وأدت النقاشات إلى حادث سببه أنجيلو تشوكا النائب الأوروبي من حزب الرابطة الإيطالي (يمين متطرف). وللتنديد بما يعتبره ضغوط أنقرة على النواب الأوروبيين، رمى في وسط المجلس علبة من الشوكولا قدمتها "السلطات التركية"، حسب قوله، خلال اجتماع سابق "للطلب من البرلمان الأوروبي الدفع باتجاه استئناف مفاوضات انضمام" أنقرة.