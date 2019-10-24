العراق يجري تغييرات في مواقع القيادات الأمنية تأهباً للتظاهرات

أجرى رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة العراقية عادل عبد المهدي، اليوم الخميس، سلسلة تغييرات في مواقع القيادات الأمنية والعسكرية قبيل انطلاق مظاهرات شعبية احتجاجية في بغداد وعدد من المحافظات العراقية غداً الجمعة.

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة، أن "رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وافق على نقل الفريق الركن قيس خلف رحيمه من مهام قائد عمليات الفرات الأوسط ويكلف بمهام قائد عمليات بغداد، ونقل اللواء الركن علي غازي حيدر هاشم من مهام منصب نائب قائد عمليات الفرات الاوسط ويكلف بمهام قائد عمليات الفرات الأوسط".

وتأتي عملية إجراء تغييرات في قيادة العمليات العسكرية والأمنية قبل 24 ساعة من انطلاق مظاهرات احتجاجية في بغداد وعدد من المدن يوم غد الجمعة.

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وقال متحدث أمني عراقي اليوم الخميس، إن أجهزة وزارة الداخلية ستدخل في حالة الانذار القصوى، استعداداً لحماية تظاهرات يوم غد الجمعة وتأمين سبل حركة المواطنين وأمنهم وحماية المؤسسات والممتلكات العامة والخاصة.

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وقال العميد المحنا الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، في تصريح صحفي، إن "رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي ووزير الداخلية وجها القوات الأمنية كافة بالتعامل المسؤول مع المتظاهرين وفق مباديء حقوق الانسان والالتزام بالتوجيهات لحماية التظاهر السلمي وانه لا داعي للقلق من انطلاق التظاهرات بعد الدروس المستفادة من التظاهرات السابقة".

وأضاف أن "الأجهزة الأمنية والمتظاهرين باتوا يقدرون الضرورة القصوى للحفاظ على سلمية التظاهر والاحتراز من اللجوء إلى أي شكل من اشكال العنف، وأن المواطنين لهم كامل الحق في التعبير عن آرائهم ومواقفهم، وأن مسؤولية القوى الأمنية هي تأمين التظاهرات والحفاظ على السلم الاهلي وحماية مصالح المواطنين وضمان انسيابية الحركة في بغداد والمدن".

وأوضح "ستقوم قوات حفظ النظام بأداء هذه المسؤولية بالتعاون مع المواطنين حفاظا على الصالح العام، وأن الجميع يبدي حرصاً على السلم والاستقرار وتجاوز الاخطاء التي حصلت في التظاهرات السابقة، ونهيب باهلنا المواطنين الكرام مزاولة نشاطاتهم العادية".

وكانت لجنة وزارية عليا للتحقيق في قضية إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين ما أدى إلى مقتل نحو 160 شخصاً وإصابة 6 آلاف آخرين، قد أحالت عدداً من القيادات الأمنية والعسكرية وقادة الأجهزة الأمنية إلى القضاء على خلفية استخدام العنف ضد المتظاهرين في الأسبوع الأول من الشهر الجاري.