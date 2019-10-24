خادم الحرمين يعيـِّن الأمير فيصل بن فرحان وزيراً للخارجية

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، أوامر ملكية تضمنت تعيين صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله بن فيصل بن فرحان آل سعود وزيراً للخارجية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الأوامر الملكية شملت إعفاء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف من منصب وزير الخارجية وتعيينه وزير دولة وعضوا بمجلس الوزراء.

كما تضمنت الأوامر الملكية إعفاء معالي الدكتور نبيل بن محمد العامودي وزير النقل من منصبه وتعيين المهندس صالح بن ناصر بن العلي الجاسر وزيراً للنقل.

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ويعين بموجب الأوامر الملكية معالي الدكتور عبدالله بن شرف بن جمعان الغامدي رئيساً للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بمرتبة وزير، وصالح بن محمد بن إبراهيم العثيم نائباً لرئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بالمرتبة الممتازة، والدكتور عصام بن عبدالله بن خلف الوقيت مديراً لمركز المعلومات الوطني بالمرتبة الممتازة. وعين الدكتور طارق بن عبدالله بن عبدالعزيز الشدي رئيساً لمكتب إدارة البيانات الوطنية بالمرتبة الممتازة.