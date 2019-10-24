كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل... مبعوث الأمم المتحدة: وقف إطلاق النار بشمال شرق سوريا صامد إلى حد بعيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال جير بيدرسن، مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، مساء اليوم الخميس، إن اجتماعات اللجنة الدستورية ستبدأ في جنيف يوم الأربعاء المقبل، حسب ما أفادت فضائية سكاي نيوز بالعربي، منذ قليل، في نبأ عاجل لها.

وتابع مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا: "وقف إطلاق النار في شمال شرق سوريا صامد إلى حد بعيد".