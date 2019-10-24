كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس وزراء إثيوبيا يكشف تفاصيل لقاءه بالرئيس السيسي ومباحاثات سد النهضة (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد آبي أحمد، رئيس الوزراء الإثيوبي، اليوم الخميس، بأن مباحثاته ومناقشاته مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى، "كانت مفيدة للغاية"، وذلك على هامش قمة "روسيا - أفريقيا" بمدينة سوتشي الروسية.

كما أشار رئيس الوزراء الإثيوبي، إلى أن الحوار تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، وما ينبغي القيام به في المستقبل.

وقال آبي أحمد في تصريحات صحفية، عقب لقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن التناول الإعلامى للتصريحات الأخيرة أدت إلى نشوب مشكلة بين البلدين، مشيرًا إلى اتفاقه مع الرئيس المصري على أن هناك رغبة من مسئولى البلدين، والشعبين المصري والإثيوبي علي العمل لما يفيدهما.

وتابع رئيس الوزراء اللإثيوبي، "ما يقلق المصريين هو عدم تحديد مدي زمني لملء سد النهضة"، وإن الاثيوبيين مؤمنون بضرورة الاستفادة من الماء، ولكن دون الإضرار بالمصريين".

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وأكد آبي أحمد، خلال تصريحاته، على أن استمرار عمل الخبراء من الدولتين حول الاتفاق علي موعد محدد لملء سد النهضة، وبناءً علي تقارير هذه اللجنة سيتم اتخاذ القرار بما لا يضر المصريين، وفي نفس الوقت بما يفيد الإثيوييين، وإن الحوار البناء سوف يتواصل بين البلدين.

وأشار رئيس الوزراء الإثيوبي إلى أن لقاءه مع الرئيس المصري لم يدور حول سد النهضة فقط، ولكن كان هناك مشروعًا في إثيوبيا لزراعة الأشجار، وهو لاشك أنه سيأتي بنتائج إيجابية لزيادة نسبة الأمطار، وعرضت على الرئيس السيسي حول المشاركة في هذا المشروع.

وأشار أحمد إلي أن مصر وإثيوبيا من أكبر الدول في القارة الإفريقية وهذا ما أدى الي تخوف الكثيرين ومن بينهم روسيا من أن ينشب بينهما صراع؛ حيث عرضوا علينا الوساطة في هذا الشأن، ونرى أن تدخلهم لو كان سياسيًا فلا مشكلة في ذلك، أما فيما يخص الأمور الفنية فإن اللجنة الثلاثية المكونة من مصر وإثيوبيا والسودان سوف تستمر في مشاوراتها للوصول إلى قرار مرض.