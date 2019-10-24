كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل... ترامب: لن نسمح لداعش بإستعادة السيطرة على حقول النفط السورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء اليوم الخميس، على حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إن "قائد قوات سوريا الديمقراطية، أشاد في اتصال هاتفي معي بالدور الأمريكي، ربما حان الآوان للأكراد أن يتسلموا مسؤولية حقول النفط في سوريا".

وأضاف: "لن نسمح لتنظيم داعش الإرهابي، بإستعادة السيطرة على حقول النفط في سوريا".