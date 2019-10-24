كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الخميس 24/ 10/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي. أخبار عاجلة الآن || "مصارف لبنان" تعلن متابعة إغلاق البنوك غداً Advertisements

أعلنت جمعية مصارف لبنان، اليوم الخميس، أن البنوك اللبنانية سوف تظل مغلقة يوم غدا الجمعة، وذلك بسبب بواعث القلق المرتبطة بالسلامة وسط احتجاجات عارمة في البلاد على أن يعاد فتحها فور استقرار الوضع.

أخبار عالمية عاجلة اليوم || أردوغان يهدد أوروبا مجددا

هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مجددًا أوروبا بفتح البوابات أمام اللاجئين السوريين في الوقت المناسب، حسبما ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها.

آخر الأخبار العاجلة في العالم || "ترامب" يتسبب في حالة من الفوضى

شهد مجلس النواب الأمريكي حالة من الفوضى، خلال جلسة مساءلة الرئيس دونالد ترامب، عندما اقتحم نواب جمهوريون قاعة شديدة التأمين وعطلوا شهادة مسؤولة من وزارة الدفاع.

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