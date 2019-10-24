كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اعتداءات ببيروت.. ورفض المحتجون لكلمة الرئيس اللبناني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعم التوتر على ساحة رياض الصلح وسط بيروت، مساء اليوم الخميس، وذلك بسبب اختراق مجموعات حزبية صفوف المتظاهرين، مما أدى إلى حصول تدافع مع المحتجين.

وأفاد مراسل، بوصول تعزيزات أمنية إلى الساحة ومحيطها، حيث عملت على ضبط الأجواء.

أصيب عدد من المتظاهرين بمحافظة النبطية جنوبا، حيث يتظاهر عشرات الآلاف، إثر هجوم نفذته عناصر حزبية وأخرى من المجلس البلدي.

وضرب المعتدون المتظاهرين بالعصي والحجارة وأجبروهم على الابتعاد عن مبنى المجلس البلدي.

وأعرب المتظاهرون بلبنان عن رفضهم لكلمة الرئيس اللبناني ميشال عون، وتمسكوا برحيل الحكومة وكل رموز السلطة.

وأكد المحتجون، في بيان لهم، على أن الحراك مستمر في مطالبه برحيل الحكومة، وتشكيل حكومة إنقاذ، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة، وأن السلطة بشخص رئيس الجمهورية تتنصل من المسؤولية، وتعترف بعجزها أمام المطالب الشعبية.

وأقر الرئيس اللبناني، في وقت سابق من اليوم، خلال خطاب له بضرورةِ إعادة النظر في الواقع الحكومي الحالي كي تتمكن السلطة التنفيذية من متابعةِ مسؤولياتِها.

وأضاف عون، أن "الإصلاح لا يتم عبر المزايدات والشعارات"، داعيا البرلمان إلى إقرار ما يجب من قوانين لتحقيق الإصلاح الذي يطالب به الشارع.

وفي السياق نفسه، قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، إنه أجرى اتصالا بعون عقب خطابه الذي وجهه للمتظاهرين.

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وقال الحريري، إنه رحب خلال الاتصال بدعوة الرئيس اللبناني إلى ضرورة إعادة النظر بالواقع الحكومي الحالي من خلال الآليات الدستورية المعمول بها.

أما رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، فقد رفض الاعتداء على المتظاهرين من أي جهة كان.

وأشار جنبلاط، تعليقا على كلمة عون، إلى أنه يشاطر الرئيس قلقه من الانهيار الاقتصادي، مؤكدا أنه يفضل الإسراع بالتعديل الوزاري، والدعوة لاحقا لانتخابات نيابية، وفق قانون عصري لا طائفي.