كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "قسد": القوات مستعدة لبحث الانضمام للجيش السوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد مسؤول بقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، اليوم الخميس، بأن قوات "قسد" مستعدة لبحث الانضمام للجيش السوري بمجرد تسوية الأزمة السورية سياسيا.

وقال المسؤول في قوات سوريا الديمقراطية: إن "الأكراد انسحبوا لمسافة 32 كيلومترا من الحدود مع تركيا"، حسب ما نقلت وسائل إعلام روسية، وفقا لوكالة رويترز.

وفي وقت سابق، اتهمت "قسد" تركيا وحلفاءها من مقاتلي المعارضة السورية بشن هجوما بريا كبيرا استهدف 3 قرى على الرغم من وقف إطلاق النار، وحثت الولايات المتحدة الأمريكية على التدخل على الفور لوقف الهجوم.

وقالت قوات سوريا الديمقراطية في بيان، إن "الهجوم الذي نفذته القوات التركية على القرى الواقعة خارج منطقة وقف إطلاق النار، وأجبر آلاف المدنيين على الفرار"، وأضافت أن "الاشتباكات لا تزال دائرة هناك".

وتابع البيان "على الرغم من التزام قواتنا بقرار وقف إطلاق النار وانسحاب قواتنا من كامل منطقة وقف إطلاق النار، إلا أن الدولة التركية والفصائل الإرهابية الموالية لها، ما زالت تنتهك عملية وقف إطلاق النار وما زالت مستمرة في حرب الإبادة ضد شعبنا وقرانا".

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ومن جانب آخر، قال مصطفى بالي المسؤول بقوات سوريا الديمقراطية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إن قواته ستمارس حقها المشروع في الدفاع عن النفس.