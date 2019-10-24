كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل... وزير الدفاع اللبناني: لم نعطِ أمراً للجيش بإعادة فتح الطرقات بالقوة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح وزير الدفاع اللبناني الياس بو صعب، اليوم الخميس، بأنه لم يعطِ أمراً للجيش بإعادة فتح الطرقات بالقوة، حسب ما أفادت فضائية سكاي نيوز بالعربية، منذ قليل، في نبأ عاجل لها.

وتستمر الاحتجاجات في الشوارع اللبنانية لليوم الثامن على التوالي.

هذا وتدخل الجيش اللبناني يوم أمس الأربعاء، في جميع أنحاء لبنان، الذي أصابته الشلل بسبب الاحتجاجات على ارتفاع تكلفة الحياة والفساد، لإعادة فتح الشوارع الرئيسية التي أغلقها المحتجون. ويعتبر هذا التدخل الأول للجيش منذ بدء المظاهرات يوم الخميس الماضي، وقد أصيب عدد غير محدد من الناس في منطقتي ذوق ميخائيل وجال الديب في شمال بيروت، على طول الطريق السريع المتجه شمالاً.