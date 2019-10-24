كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ألمانيا تعتقل شخصين يشتبه في قيامهما بتهريب سوريين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اليوم الخميس،

قالت السلطات الألمانية،إنه تم اعتقال إثنين من عائلة لبنانية يشتبه في قيامهما بتهريب سوريين من خلال رحلات جوية إلى ألمانيا وهولندا في سلسلة من الغارات في ألمانيا.

وأوضحت الشرطة، أنها داهمت 29 عقارًا في أربع ولايات ألمانية كجزء من تحقيق بدأ في نهاية العام الماضي، وكان معظمهم في راينلاند بالاتينات، في الجنوب الغربي، وفي شمال الراين وستفاليا، جارتها الشمالية وأكبر ولاية في ألمانيا من حيث عدد السكان.

وقال المدعي العام بيتر فريتزن: إن السوريين، الذين دفعوا مبالغ كبيرة من المال نُقلوا بشكل كبير من بيروت إلى فرانكفورت ودوسلدورف وميونيخ وأمستردام، مستخدمين تأشيرات مزورة للتهرب من تفتيشات جواز سفر في العاصمة اللبنانية، وتقدموا بطلب للجوء عند الوصول.

ويبحث المحققون في 26 محاولة لتهريب الأشخاص، تم منع 10 منها عندما اعترضت السلطات التأشيرات المزورة وعاد الأشخاص إلى بيروت.

وكان المشتبه بهم، الذين اعتقلوا يوم الخميس من أفراد عائلة لبنانية عاشت لسنوات في مدينة بيتبرج الألمانية، وكانت السلطات تحاول تعقب اثنين آخرين من المشتبه بهم، كما كانت تحقق في جرائم أخرى مزعومة بما في ذلك السرقة.

