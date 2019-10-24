كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مستشار بوتين: روسيا وقعت عدة اتفاقيات مع الدول الأفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال أنطون كوبياكوف، مستشار الرئيس الروسي، اليوم الخميس، إن روسيا وقعت مع الدول الأفريقية، اتفاقيات خلال قمة "روسيا - أفريقيا" في مدينة سوتشي الروسية، وتقدر الاتفاقيات بقيمة نحو 12.5 مليار دولار.

وصرح مستشار الرئيس الروسي، للصحفيين: "يبلغ عدد الاتفاقيات والمذكرات والعقود، التي تم توقيعها أكثر من 50 وثيقة، وبلغ إجمالي الحجم المالي للوثائق المعروفة لدينا حتى هذه اللحظة، 800 مليار روبل (نحو 12.5 مليار دولار)".

هذا وأعلن يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، في وقت سابق، أنه من المتوقع خلال قمة "روسيا - أفريقيا" في سوتشي، توقيع حزمة كبيرة من الوثائق، بينها عدد من الاتفاقيات التجارية، بين روسيا والدول الأفريقية.