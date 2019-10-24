كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مستشار بوتين: روسيا وقعت عدة اتفاقيات مع الدول الأفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال أنطون كوبياكوف، مستشار الرئيس الروسي، اليوم الخميس، إن روسيا وقعت مع الدول الأفريقية، اتفاقيات خلال قمة "روسيا - أفريقيا" في مدينة سوتشي الروسية، وتقدر الاتفاقيات بقيمة نحو 12.5 مليار دولار.
وصرح مستشار الرئيس الروسي، للصحفيين: "يبلغ عدد الاتفاقيات والمذكرات والعقود، التي تم توقيعها أكثر من 50 وثيقة، وبلغ إجمالي الحجم المالي للوثائق المعروفة لدينا حتى هذه اللحظة، 800 مليار روبل (نحو 12.5 مليار دولار)".
هذا وأعلن يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، في وقت سابق، أنه من المتوقع خلال قمة "روسيا - أفريقيا" في سوتشي، توقيع حزمة كبيرة من الوثائق، بينها عدد من الاتفاقيات التجارية، بين روسيا والدول الأفريقية.
قمة "روسيا_أفريقية"
تستضيف مدينة سوتشي، يومي 23 و24 أكتوبر القادمين، قمة روسيا أفريقيا، وتم توجيه دعوات إلى قادة جميع دول القارة الـ 54، كما أكد أكثر من 40 منهم على مشاركتهم، تحت الرئاسة المشتركة لكل من رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، ورئيس الاتحاد الأفريقي، ورئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين، حيث ذكرت وزارة الخارجية أن هذا الحدث يُعد الأول من نوعه على مثل هذا المستوى في تاريخ العلاقات الروسية الأفريقية، وأنه سيجمع قادة جميع دول القارة الأفريقية، بالإضافة إلى رؤساء كبرى التجمُعات والمنظمات الإقليمية الفرعية.
تبادل العلاقات مع الدول الأفريقية
سوف تركز القمة على حالة وآفاق علاقات روسيا مع الدول الأفريقية، وتنمية التعاون السياسي والاقتصادي والفني والثقافي.
تعزيز الاستقرار الإقليمي
كما سيتم مناقشة مجموعة واسعة من القضايا المطروحة على الأجندة الدولية، بما في ذلك الجهود المشتركة لمواجهة التحديات والتهديدات الناشئة، بالإضافة إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي.
التعاون الروسي الأفريقي
ومن المتوقع أن يتبنى الاجتماع إعلانًا سياسيًا حول المجالات الرئيسية للتعاون الروسي الأفريقي.
كما سيفتتح رئيسا مصر وروسيا، منتدى اقتصادي، يُعقد في إطار الفعاليات رفيعة المستوى بمشاركة المسؤولين الروس والأفارقة وممثلي كبرى الشركات.