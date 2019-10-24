كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأكراد السوريون يتهمون تركيا بالانتهاكات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وبموجب الخطة، التي اتفق عليها الرئيسان رجب طيب أردوغان وفلاديمير بوتين، ستنسحب القوات الكردية السورية على مسافة تزيد عن 30 كيلومترًا (19 ميلًا) من الحدود التركية، وهو هدف قالت وكالة أنباء ريا الروسية نقلًا عن مسؤول في قوات سوريا الديمقراطية، إنه تم تحقيقه بالفعل.

وقالت روسيا، إنها سترسل المزيد من رجال الشرطة العسكريين والمعدات الثقيلة للمساعدة في تنفيذ الصفقة، الأمر الذي دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالفعل إلى رفع العقوبات المفروضة على تركيا وأثنى على ثراء أردوغان في وسائل الإعلام التركية.

وتعتبر أنقرة ميليشيا وحدات حماية الشعب الكردية، المكون الرئيسي في قوات سوريا الديمقراطية، إرهابيين لهم صلة بالمتمردين الأكراد في جنوب شرق تركيا، وشنت هجومًا عبر الحدود ضدهم في 9 أكتوبر، بعد أن أمر ترامب القوات الأمريكية بالخروج من شمال شرق سوريا.

والاتفاق الذي تم الاتفاق عليه مع بوتين، الذي يبني ويوسع وقف إطلاق النار السابق برعاية الولايات المتحدة، ساعد في إنهاء القتال.

ولكن قوات سوريا الديمقراطية، قالت في بيان لها اليوم الخميس: "إن القوات التركية هاجمت ثلاث قرى "خارج منطقة عملية وقف إطلاق النار"، مما أجبر آلاف المدنيين على الفرار.

وتابعت: "على الرغم من التزام قواتنا بقرار وقف إطلاق النار وانسحاب قواتنا من منطقة وقف إطلاق النار برمتها، فإن الدولة التركية والفصائل الإرهابية المتحالفة معها ما زالت تنتهك عملية وقف إطلاق النار".

وأضافت: "أن قواتنا لا تزال تتصادم" وحث الولايات المتحدة على التدخل لوقف القتال المتجدد.

ولم يصدر تعليق فوري من تركيا، التي قالت في وقت سابق إنها تحتفظ بحق الدفاع عن النفس ضد أي متشددين يظلون في المنطقة رغم الهدنة.

وروسيا، التي برزت كحليف مقرب من الرئيس بشار الأسد كلاعب جيوسياسي رئيسي في سوريا، بدأت في نشر رجال شرطة عسكريين بالقرب من الحدود التركية كجزء من الصفقة المتفق عليها يوم الثلاثاء في المدينة الروسية سوتشي.

ونقلت وكالة انترفاكس للانباء، عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين، قوله "نلاحظ بارتياح أن الاتفاقات، التي تم التوصل إليها في سوتشي يجري تنفيذها."

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ونقلت وكالة الأنباء الروسية (ريا) عن أحد مسؤولي قوات سوريا الديمقراطية، أن المقاتلين الأكراد قد انسحبوا بالفعل على بعد 32 كم من الحدود، كما قال إن الأكراد كانوا على استعداد لمناقشة الانضمام إلى الجيش السوري بمجرد تسوية الأزمة في سوريا سياسيًا.

ونقلت وكالة الاعلام الروسية عن مصدر بوزارة الدفاع، قوله إن "روسيا سترسل 276 شرطيًصا عسكريًا و33 وحدة من المعدات العسكرية الى سوريا في غضون أسبوع".

وبموجب شروط اتفاق سوتشي يوم الثلاثاء القادم، ستبدأ القوات الروسية والتركية في القيام بدوريات في قطاع من الأرض يبلغ طوله 10 كيلومترات في شمال شرق سوريا، حيث تم نشر القوات الأمريكية لسنوات مع حلفائها الأكراد السابقين.

ويمثل وصول الشرطة الروسية تغيرًا في ميزان القوى الإقليمي بعد أسبوعين فقط من انسحاب ترامب للقوات الأمريكية، في خطوة انتقدت على نطاق واسع في واشنطن وأماكن أخرى باعتبارها خيانة للحلفاء الأكراد السابقين للأمريكيين.

كما أبرزت عمليات النشر الروسية العلاقات الوثيقة بشكل متزايد بين روسيا وتركيا العضو في الناتو.

وقال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، الذي كان يتحدث في بروكسل، اليوم، قبل اجتماع الناتو: "إن تركيا التي أغضبت واشنطن هذا العام بشراء أنظمة دفاع صاروخي روسية الصنع من طراز "S400"، تتحرك في الاتجاه الخاطئ".

وقال إسبر: "إننا نراهم يدورون بالقرب من المدار الروسي أكثر من المدار الغربي وأعتقد أن هذا أمر مؤسف"، موضحاً "القوة العليا للسلام"

وحث أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين والديمقراطيين، وزارة الخارجية الأمريكية، يوم أمس الأربعاء، على تقديم تأشيرة إلى مظلوم بسرعة حتى يتمكن من زيارة الولايات المتحدة لمناقشة الوضع في سوريا.

كما أظهر الجمهور التركي دعمًا قويًا للعملية العسكرية، بتشجيع من وسائل الإعلام المؤيدة للحكومة بأغلبية ساحقة، ويشكل الأكراد حوالي 18٪ من سكان تركيا البالغ عددهم 82 مليون نسمة.

وتم إدانة العملية العسكرية التركية على نطاق واسع من قبل حلفائها في الناتو، الذين قالوا إنها تسبب أزمة إنسانية جديدة في الصراع الدائر منذ ثماني سنوات في سوريا وقد تسمح لأسرى داعش المحتجزين لدى وحدات حماية الشعب بالفرار وإعادة التجمع.

