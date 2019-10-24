“دانون” و”نيسلي” في قلب فضيحة .. حليب الرضع ملوث بزيوت معدنية مسرطنة !

أطلقت المنظمة غير الحكومية ” Foodwatch” اليوم الخميس تنبيها، بشأن وجود زيوت معدنية سامة ومشتقات الهيدروكربون في العديد من علامات حليب الأطفال في فرنسا وأوروبا، واضعة شركة “دانون” و”نيسلي” في قلب الجدل.

وأصدرت المنظمة تقريرا لها، تناقلته وسائل الإعلام الفرنسية، حول أنواع من الحليب المجفف المخصص للأطفال الرضع، خلص إلى أن عددا من الأنواع بما فيها أنواع تابعة لشركتي “دانون” و”نيسلي” تضم زيوتا معدنية، وهي عبارة عن مشتقات بترولية تستخدم عادة عمواد تشحيم أو مضادات للأطفال، وهي مواد تقول المنظمة أنها تتواجد بكميات “غير مقبولة” في بعض الأنواع.

المنظمة التي تدافع عن الحق في نظام صحي آمن، تقول إن المواد التي أثبتت وجودها في الحليب المجفف الخاص بالأطفال الرضع، من المحتمل أن تكون مسببة للسرطان، مطالبة بسحب هذه الأنواع من الحليب المجفف من أسواق فرنسا وأوروبا، حيث لا زالت تنتشر في دول مثل ألمانيا وهولندا.

وعن أنواع الحليب التي أثبتت الأبحاث وجود مواد مضرة ضمن مكوناتها، تقول المنظمة أنها تشمل حليب “Nidal ” للرضع الذين تتراوح أعمارهم ما بين 0و6 أشهر، وهو الحليب الذي تنتجه شركة “نيسلي”، وحليب ” Gallia” بدون لاكتوز، الموجه للأطفال من عمر السنة إلى ثلاث سنوات، والذي تصنعه شركة ” دانون”.