روبيرت ريدفورد يكرم في مهرجان مراكش

يكرم المهرجان الدولي للفيلم في مراكش، في دورته المقبلة 18، المقامة بين29 نونبر و7 دجنبر 2019، السينمائي الأمريكي الشهير “روبيرت ريدفورد”.

واختارت إدارة المهرجان العالمي الممثل، والمخرج، والمنتج “روبيرت ريدفورد”، البالغ من العمر 83 سنة، للتكريم، بعد مسيرة طويلة تحصل فيها على عدد من جوائز الأوسكار في أصناف مختلفة، والأمر نفسه بالنسبة إلى جائزة غولدن غلوب.

وعن تكريمه في مراكش، قال “روبيرت ريدفورد” في تصريح لإدارة المهرجان: “إنه لشرف كبير أن تتم دعوتي إلى مراكش للقاء مؤلفين، وفنانين آخرين سيتبادلون فيما بينهم فرادة صوت كل منهم، وكذلك وجهات نظرهم. أتقدم بالشكر إلى المهرجان الدولي للفيلم بمراكش على هذه المبادرة الكريمة “.

وإلى جانب الأعمال، التي قدمها، فإن “روبيرت ريدفورد” أسس معهد “ساندانس” ومهرجان “ساندانس”، وهو أول مهرجان يحتفي بالسينما المستقلة في العالم.

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ويعد “روبيرت ريدفورد” كذلك رجلا ملتزما سياسيا، ومدافعا شرسا عن البيئة، والمسؤولية الاجتماعية

وانطلقت المسيرة الأولى لـ”روبيرت ريدفورد” في السينما مع فيلم “الحرب هي أيضا مطاردة”، ثم تقمص من جديد دور “بول براتر” في النسخة السينمائية لـ”حافي القدمين في الحديقة”، الذي جلب له مديح النقد، والجمهور على حد سواء.

وفي عام 1969، اشتغل “روبيرت ريدفورد” إلى جانب “بول نيومان” في فيلم “بوتش كاسيدي وسناندانس كيد”، الذي أخرجه “جورج روي هيل”. وتحول الشريط فورا إلى أحد كلاسيكيات السينما، وجعل منه وجها لامعا في صناعة الأفلام الهوليودية.