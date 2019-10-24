تفاصيل الترتيب الشهري الجديد للمنتخبات العالمية

تواصل بلجيكا احتلال صدارة تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الصادر اليوم الخميس، والذي شهد تغييرات في المراكز العشرة الأولى، بينما تراجع المغرب 3 مراتب ليحتل المركز الـ42.

وتحافظ بلجيكا على صدارة التصنيف بألف و755 نقطة تليها فرنسا بألف و726 نقطة ثم البرازيل بألف و715 وإنجلترا بألف و651.

وانتزعت أوروجواي المركز الخامس من البرتغال التي تراجعت للمرتبة السادسة تليها كرواتيا التي ارتقت للمرتبة السابعة محل إسبانيا التي تراجعت للمركز الثامن.

وصعدت الأرجنتين للمركز التاسع الذي انتزعته من كولومبيا بعدما تراجعت الأخيرة بدورها للمرتبة العاشرة.

وعربيًا حافظت تونس على مركزها (29) تليها الجزائر مستقرة أيضًا (38) يليها المغرب في المركز الـ42 متراجعًا 3 مراتب، ثم مصر مستقرة بالمركز 49 تليها قطر التي صعدت خمسة مراكز (57).

وعلى مستوى أفريقيا، جاءت السنغال في الصدارة مستقرة بالمركز الـ20 تليها تونس ثم نيجيريا متراجعة مركزًا (35) فالجزائر ثم المغرب.

وعلى صعيد القارة الآسيوية، حافظت إيران على تواجدها بالمركز الأول (27 عالميًا) رغم التراجع 4 مراكز، بينما جاءت الإمارات في المركز السادس قاريًا والـ66 عالميًا، بينما تقدمت السعودية للمرتبة السابعة آسيويًا والـ69 عالميًا.

ترتيب المنتخبات العشرة الأوائل:-

1-بلجيكا.

2-فرنسا.

3-البرازيل.

4-إنجلترا.

5-أوروجواي.

6-البرتغال.

7-كرواتيا.

8-إسبانيا.

9-الأرجنتين.

10-كولومبيا.

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الخمسة الأوائل عربيا:-

29-تونس.

38-الجزائر.

42-المغرب.

49-مصر.

57-قطر.

الخمسة الأوائل أفريقيا:-

20-السنغال.

29-تونس.

35-نيجيريا.

38-الجزائر.

42-المغرب.

الخمسة الأوائل آسيويا:-

27-إيران.

28-اليابان.

39-كوريا الجنوبية.

44-أستراليا.

57-قطر.