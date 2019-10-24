بعد التصعيد بين البلدين.. السيسي يلتقي آبي أحمد ويصفه بأنه “رجل سلام حقيقي”

إلتقى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، برئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، في سوتشي الروسية، خلال القمة الروسية الإفريقية، واصفا إياه بأنه “رجل سلام حقيقي”، وذلك بعد أيام من تلويح الأخير بخيارات عسكرية لتدبير أزمة سد النهضة.

وخلال أشغال القمة، وبعد انتهاء آبي أحمد من إلقاء كلمته، خاطبه السيسي بالقول: “أحب أن أتقدم بالتهنئة للسيد آبي أحمد مرة أخرى لحصوله على جائزة نوبل للسلام فهو أثبت حقيقة أنه رجل سلام حقيقي”.

كما التقى الطرفان في لقاء ثنائي على هامش القمة، ناقشا خلاله قضية سد النهضة، والعلاقات الثنائية بين البلدين، بعدما تصاعدت حدة التوتر بين القاهرة، وأديس أبابا، أخيرا، بعد حديث رئيس الوزراء الإثيوبي عند استعداد بلاده لحشد مليون شخص في حال اضطرت إلى خوض حرب حول سد النهضة.

من جهته، قال آبي أحمد إن “أجواء اللقاء مع الرئيس المصرى كانت إيجابية”، وفق ما نقلته قناة روسيا اليوم.

وكانت وزارة الخارجية المصرية قد عبرت، ليلة أول أمس الثلاثاء، عن “صدمتها، ومتابعتها بقلق بالغ، وأسف شديد التصريحات، التي نسبت إلى رئيس الوزراء آبي أحمد أمام البرلمان الإثيوبي، إذا ما صحت، والتي تضمنت إشارات سلبية، وتلميحات غير مقبولة اتصالاً بكيفية التعامل مع ملف سد النهضة”.

كما اعتبرت الخارجية المصرية “أنه لم يكن من الملائم الخوض في أطروحات تنطوي على خيارات عسكرية”، معربة عن دهشتها من تلك التصريحات، التي تأتي بعد أيام من حصول رئيس الوزراء الإثيوبي على جائزة نوبل للسلام.