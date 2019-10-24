الاحتلال يفرج عن مصطفى الخاروف بعد فشله بترحيله

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أطلقت السّلطات الإسرائيليّة اليوم، الخميس، سراح مصوّر وكالة "الأناضول" في مدينة القدس، مصطفى خاروف، بعد اعتقاله لمدّة 10 أشهر في سجن " غفعون" في الرملة، وبعد أن فشلت في إبعاده إلى خارج الأراضي الفلسطينية.

وحاولت النيابة الإسرائيلية، حتى صباح الخميس، عرقلة الإفراج عن خاروف، ولكنها أخفقت في ذلك، فيما قالت محاميته آدي لوستيغمان لوكالة "الأناضول"، إن وزارة الداخلية الإسرائيلية حاولت إبقاءه في السجن، ولكن محكمة الاستئناف في السجن رفضت طلب الوزارة، مضيفةً أن عائلة خاروف دفعت كفالة مالية، إلى سلطات الهجرة الإسرائيلية.

وقالت لوستيغمان إن النيابة الإسرائيلية، تفرض على خاروف متابعة طلبه الخاص بــ"لم شمله"، مع عائلته مع وزارة الداخلية الإسرائيلية في غضون 21 يوما قابلة للتمديد. مشيرةً في هذا الصدد إلى أن "الترحيل والاعتقال ما زالا يتهددا خاروف رغم الإفراج عنه"، وأكّدت: "سنواصل الدفاع عنه بالطرق القانونية لمنع إبعاده".

واعتقلت شرطة الاحتلال خاروف في 22 كانون الثاني/ يناير 2019، وأودعته في سجن "غفعون"، المخصص لترحيل العمال الأجانب غير القانونيين، وطالبت النيابة الإسرائيلية بإبعاده عن الأراضي الفلسطينية؛ رغم كونه وكافة أفراد عائلته من القدس ويقيم في المدينة منذ 20 عاما.