شكرا لقرائتكم خبر عن مصر .. تحذير جوي خلال الـ48 ساعة القادمة والان مع التفاصيل

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، من التقلبات الجوية خاصة خلال الـ48 ساعة القادمة .

وقال القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة، الدكتور، أشرف صابر ذكي، أنه من المنتظر أن تستمر حالة عدم الإستقرار في الأحوال الجوية حتى يوم السبت القادم على أن ذروتها ستكون اليوم الخميس وغداً الجمعة .. متوقعاً أن يستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الامطار الغزيرة والرعدية على السواحل الشمالية ومناطق الدلتا ومدن القناة تصل لحد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء وستكون متوسطة الشدة على القاهرة ومناطق من شمال الصعيد وجنوباً على مدينتي حلايب وشلاتين .

وناشدت الهيئة المواطنين بعدم التواجد في الأماكن التي بها أمطار غزيرة غداً الجمعة إلى في حالات الضرورة القصوى .. مهيبة بسائقي المركبات الحيطة والحذر والقيادة بهدوء على الطرق السريعة للتحكم في عجلة القيادة وعدم الإنزلاق بسبب الأمطار .

وتوقعت الهيئة أن يبدأ تحسن الأحوال الجوية إعتباراً من يوم الاحد الموافق 27 أكتوبر وأن تنحصر فرص سقوط الأمطار من خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وتزداد فترات سطوع الشمس على باقي الأنحاء وتعود درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية .