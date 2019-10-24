شكرا لقرائتكم خبر عن الإرياني يتهم الميليشيات بسرقة مخصصات موظفي مؤسسة الثورة من المساعدات الإنسانية والان مع التفاصيل

إتهم وزير الاعلام معمر مطهر الارياني، ‏مليشيا الحوثي الإنقلابية بسرقة حصص التموين الغذائي المخصصة من برنامج الغذاء العالمي لموظفي عدد من المصالح الحكومية بينها مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر .

وقال الإرياني في تصريح نشرته وكالة سبأ الحكومية، "ان عدد من موظفي مؤسسة الثورة في صنعاء كشفوا عن تلقيهم اتصالات من برنامج الغذاء العالمي للمرة الثانية للتأكد من وصول حصصهم الغذائية، مؤكدين عدم استلامهم اي مخصصات للاشهر الثلاثة الاخيرة رغم إثارة القضية اعلامياً قبل أشهر إثر كشفهم عن عمليات نهب منظم لمخصصاتهم طيلة الأشهر الماضية".

وطالب الارياني برنامج الغذاء العالمي باعادة النظر في عمله في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية وتقييم اداء المنظمات "الوسيطة" التي تخضع في الغالب لسيطرة المليشيا .. مشيرا إلى ضرورة مراجعة الاداء والعمل على ضمان وصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها ممن نهبت المليشيا مرتباتهم وفقدوا اعمالهم ومصادر دخلهم جراء الحرب التي فجرها الانقلاب.