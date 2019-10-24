شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الأغذية والزراعة: الآلاف معرضون لخطر الفيضانات في الصومال والان مع التفاصيل
قالت منظمة الأغذية والزراعة إن الآلاف من السكان على امتداد المناطق لنهري شبيلى وجوبا معرضون لخطر الفيضانات لأن النهرين على وشك كسر ضفتيهما.
وحذرت وكالة الأمم المتحدة في تقريرها من حدوث فيضانات مفاجئة في مناطق بارديري ولوخ وبولي في منطقتى غيدو وجوبا الوسطى وبلدوين في إقليم هيران.
ووفقًا للتقرير ، حدثت فيضانات في المرتفعات الإثيوبية على بعد حوالي 20 كم شمال من مدينة بلدوين ، ومن المتوقع أن يصل هذا إلى الصومال في الأيام المقبلة إذا استمرت الأمطار.
ودعت وزارة الشؤون الإنسانية في الصومال إلى بذل جهود إغاثة طارئة لتفادي المعاناة حيث تجتاح الفيضانات مناطق غيدو وهيران.
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