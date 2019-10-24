الإمارات واليابان تبحثان التعاون الدفاعي والعسكري

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع الإماراتي ونظيره الياباني تارو كونو علاقات التعاون المشترك وسبل تنميتها في المجالات كافة، ومنها الدفاعية والعسكرية. جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه البواردي من نظيره الياباني، وفق وكالة الأنباء الإماراتية. واستعرض الجانبان وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأكدا أهمية التصدي للتطرف ومكافحة الإرهاب، والمحافظة على الأمن والاستقرار الدوليين.

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