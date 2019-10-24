الشرطة العسكرية الروسية تنفذ دوريات على الحدود السورية التركية

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رويترزالخميس 2019/10/24 07:34 م بتوقيت أبوظبي
دوريات عسكرية روسية في سوريا
نفذت الشرطة العسكرية الروسية، الخميس، دوريات على طريق جديد يقع بالقرب من الحدود السورية التركية.
وقالت وسائل إعلام روسية، نقلا عن وزارة الدفاع، إن الطريق يمتد بطول 60 كيلومترا على الحدود.
وعبرت قافلة من الشرطة العسكرية الروسية، الأربعاء، نهر الفرات في سوريا في طريقها إلى بلدة كوباني.
وذكرت وكالة ريا نوفوستي، نقلا عن وزارة الشؤون الخارجية الروسية، الأربعاء، أن القافلة في طريقها إلى كوباني لإجراء دوريات تأمينية.
وأكدت الخارجية الروسية أن الحكومة السورية يتعين عليها أن تستعيد سيطرتها على جميع منشآت النفط في شمال شرقي البلاد.
وأعلنت تركيا، الأربعاء، أنها قررت عدم استئناف العملية العسكرية في سوريا بعد انتهاء الهدنة، وذلك بعد ساعات من تمديد وقف إطلاق النار شمالي سوريا 6 أيام بإشراف روسي-تركي.
وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان: "في هذه المرحلة، ليست هناك حاجة لتنفيذ عملية جديدة"، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة أبلغتها بأن انسحاب القوات الكردية من المناطق الحدودية قد "أنجز".
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