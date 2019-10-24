- 1/2
- 2/2
العين الإخباريةالخميس 2019/10/24 08:15 م بتوقيت أبوظبي
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون - رويترز
قال رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، الخميس، إنه طلب من البرلمان الموافقة على إجراء انتخابات عامة يوم 12 ديسمبر/كانون الأول في إطار مساعيه لضمان انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وأضاف جونسون في بيان بثه التلفزيون: "طريقة إنجاز الانسحاب في رأيي هي التعامل بشكل منطقي مع البرلمان.. إذا كانوا يريدون حقا مزيدا من الوقت لدراسة هذا الاتفاق الممتاز فسيحصلون على ذلك، لكن عليهم أن يوافقوا على إجراء انتخابات عامة يوم 12 ديسمبر. هذا هو السبيل للمضي قدما".
وقال مصدر أوروبي، الأربعاء، إن دول الاتحاد الأوروبي وافقت من حيث المبدأ على تأجيل موعد خروج بريطانيا من التكتل إلى ما بعد نهاية الشهر الجاري، لكن من دون تحديد موعد.
وتابع المسؤول بعد اجتماع سفراء الدول الـ27 في بروكسل: "لم يكن القصد من الاجتماع اتخاذ أي قرارات رسمية ولم يحدث ذلك".
وأضاف: "وافق الجميع على الحاجة إلى التمديد لتجنب بريكست من دون اتفاق. وما زالت مدة التمديد قيد النقاش".
ووافق مجلس العموم البريطاني، مساء الثلاثاء، بأغلبية 329 صوتا على الإطار القانوني لصفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي توصل إليها جونسون مع التكتل.
وبعد دقائق صوّت العموم البريطاني في الجدول الزمني، حيث رفض الأغلبية طلب رئيس الوزراء الإسراع في التصويت على موعد تطبيق بريكست المقرر تطبيقه وفقا لخطة الخروج في 31 أكتوبر/تشرين الأول.
وعقب التصويت، أوصى رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك قادة دول الاتحاد الأوروبي الـ27 بالموافقة على تأجيل جديد للموعد المحدد لخروج بريطانيا من التكتل.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء البريطاني يطالب البرلمان بالموافقة على إجراء انتخابات في ديسمبر المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.