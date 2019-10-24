انت الان تتابع فون دير لايين تعتبر فرص تأجيل #بروكسل لبريكست "جيدة جدا" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيسة القادمة للمفوضية الاوروبية اورسولا فون دير لايين

قالت الرئيسة القادمة للمفوضية الاوروبية اورسولا فون دير لايين الخميس إن فرص قبول الإتحاد الاوروبي لتأجيل جديد لخروج المملكة المتحدة من الإتحاد "تبدو جيدة جدا"، لكن سيكون على لندن حينها تقديم مرشح للمفوضية الاوروبية.

وكان رئيس المجلس الاوروبي دونالد توسك أوصى الثلاثاء قادة الاتحاد الاوروبي بقبول تأجيل جديد للطلاق مع المملكة لتمكين النواب البريطانيين من درس الاتفاق الجديد للانسحاب الذي ابرمه رئيس الوزراء بوريس جونسون، واصدار قرار بشأنه.

وقالت فون دير لايين خلال زيارة لهلسنكي "إن مسألة منح تأجيل (..) تبدو (فرصها) جيدة جدا".

لكنها أوضحت أنه في حال تم منح هذا التأجيل للمملكة فسيكون عليها تقديم مرشح للمفوضية الاوروبية.

وقالت "اذا كان هناك تأجيل بعد الاول من تشرين الثاني/نوفمبر، وهو أمر ليس تحصيلا حاصلا، ومع استمرار المملكة المتحدة عضوا في الاتحاد الاوروبي، فاني ساطلب بالطبع من المملكة ارسال مفوض" الى بروكسل.

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وكان من المقرر ان تبدأ المفوضية الجديدة العمل في الاول من تشرين الثاني/نوفمبر. لكن وبهدف منح الوقت لفرنسا ورومانيا والمجر التي تم استبعاد مرشحيها، لتقديم مرشحين جدد، فان بدء عمل المفوضية الاوروبية الجديدة تأجل الى الاول من كانون الاول/ديسمبر.

ورفضت المملكة المتحدة حتى الان تقديم مرشح للمفوضية بسبب مغادرتها الاتحاد التي كانت مقررة قبل بدء عمل المفوضية، لكن التشريعات الاوروبية تنص على وجود ممثل عن كل بلد عضو في المفوضية.

وكان جونسون طلب السبت تأجيل بريكست لثلاثة أشهر حتى 31 كانون الثاني/يناير 2020. وأوصى توسك قادة الاتحاد الاوروبي بتأجيل بريكست مرة أخرى بعد تأجيلين سابقين من 29 آذار/مارس الى 12 نيسان/ابريل ثم الى 31 تشرين الاول/اكتوبر 2019.

وكتب في تغريدة الثلاثاء "اقترح أن يتم ذلك عبر اجراء خطي" دون الحاجة للدعوة الى قمة أوروبية.

من جهته قال انتي رين رئيس وزراء فنلندا الخميس إنه يتوقع ان يتوصل قادة الاتحاد الاوروبي الى اتفاق بشأن فترة التأجيل دون الحاجة للدعوة الى قمة استثنائية في بروكسل.