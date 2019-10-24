بشرى سارة من رئيس وزراء إثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة.. وآبي أحمد يعرض على السيسي المشاركة في مشروع جديد

كتب: ضياء السقا

قال رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد علي، إنه أجرى مع الرئيس السيسي حوارا مفيدا جدا، بعدما عرضت روسيا التوسط بين الدولتين، مشيرا إلى أن الإعلام هو من يخلق المشاكل.

وأضاف آبي أحمد، في تصريحات نقلتها قناة "إكسترا نيوز": "تواصلت مع الرئيس المصري إلى وجود رغبة بين المسؤولين والشعبين في الدولتين في العمل فيما يفيدهم.. ونحن كإثيوبيين نريد الاستفادة من الماء دون الإضرار بالمصريين".

وأضاف رئيس الوزراء الإثيوبي، أنه يعلم أن ما يقلق المصريين هو عدم تحديد زمن ملء خزان سد النهضة، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق سياسيا حول هذا الموضوع.

وأوضح: "سوف يستمر الخبراء من الدولتين ليتفقوا على موعد محدد لملء الخزان، وبناء على توصيتهم سوف نقرر قرارًا بما لا يضر المصريين وفي نفس الوقت يستفيد الإثيوبيون".

وختم آبي أحمد تصريحاته قائلا: "لم نتحدث فقط عن أزمة سد النهضة، بل عرضت على الرئيس السيسي المشاركة في مشروع زراعة الأشجار في إثيوبيا، ووجدت قرارا إيجابيا منه".

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واتفق الرئيس السيسي، مع رئيس وزراء إثيوبيا، على الاستئناف الفوري لأعمال اللجنة البحثية الفنية المستقلة على نحو أكثر انفتاحاً وإيجابية، بهدف الوصول إلى تصور نهائي بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وتجاوز أي تداعيات سلبية قد نتجت عن التناول الإعلامي للتصريحات التي نسبت مؤخراً إلى الجانب الإثيوبي.

جاء ذلك خلال مقابلة جمعتها، الخميس، على هامش قمة روسيا- إفريقيا التي انطلقت الأربعاء.

من جانبه، أكد "آبي أحمد" أن تصريحاته الأخيرة أمام البرلمان الإثيوبي بشأن ملف السد تم اجتزائها خارج سياقها، وأنه يكن كل تقدير واحترام لمصر قيادةً وشعباً وحكومةً، موضحاً أن تصريحاته تضمنت الإعراب عن التزام إثيوبيا بإقامة سد النهضة بدون إلحاق الضرر بدولتي المصب، وأن الحكومة والشعب الإثيوبي ليس لديهم أية نية للإضرار بمصالح الشعب المصري، وأن استقرار مصر وإثيوبيا هو قيمة وقوة مضافة للقارة الأفريقية بأسرها، مع التشديد على أنه، بصفته رئيساً لوزراء إثيوبيا، ملتزم بما تم إعلانه من جانب بلاده بالتمسك بمسار المفاوضات وصولاً إلى اتفاق نهائي.

على الجانب الأخر، أكد الرئيس السيسي، أن مصر طالما أبدت انفتاحاً وتفهماً للمصالح التنموية للجانب الإثيوبي بإقامة سد النهضة، إلا أنها في نفس الوقت تتمسك بحقوقها التاريخية في مياه النيل، ومن ثم يتعين ألا تكون مساعي تحقيق التنمية في إثيوبيا على حساب تلك الحقوق، وأن إقامة السد يجب أن تتم في إطار متوازن ما بين مصالح دول المنبع والمصب، موضحاً سيادته أن نهر النيل بامتداده من الهضبة الإثيوبية إلى مصر يعد بمثابة شريان تعاون وإخاء وتنمية، ولا يجب أن يكون مصدراً لأية مشاكل أو تناحر، وأن مساحة التعاون المشترك في هذا الإطار من المفترض أن تطغى على أية فرصة للخلافات.

وبذلك أُخمدت الفتنة بين مصر وإثيوبيا بعد قمة روسيا، على خلفية تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي الأخيرة، مما أثلج قلوب المصريين، تجاه قضية يعتبروها أمنا قوميا، على أمل وصول القيادة السياسية بعد استئناف المباحثات، لضمان حقيقي لحصتنا في مياه النيل.

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وتوالت ردود الأفعال من الجانب المصري، ردا على تهديد رئيس وزراء إثيوبيا، لمصر بالرد العسكري بسبب أزمة «سد النهضة».

وصعّد آبي أحمد، من لهجته بشأن سد النهضة المتنازع عليه مع مصر، وسط فشل جولة المفاوضات الأخيرة بين الطرفين ووصولها إلى طريق مسدود، وفقاً لـ "سكاي نيوز".

وحذر رئيس وزراء إثيوبيا من أنه "إذا كانت هناك حاجة إلى خوض حرب بشأن سد النهضة، فإن بلاده مستعدة لحشد مليون شخص"، إلا أنه استطرد قائلا: "المفاوضات هي السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية".

وأدلى رئيس الوزراء الإثيوبي بتصريحاته خلال جلسة استجواب في البرلمان، هي الأبرز منذ فوزه بجائزة نوبل في 11 أكتوبر الجاري.

وانهارت محادثات سد النهضة هذا الشهر، وهو الأكبر في أفريقيا، وقد اكتمل بناء نحو 70 بالمئة منه، ويتوقع أن يمنح إثيوبيا الكهرباء التي تحتاجها بشدة.

إلا أن مصر تخشى تقليص حصتها من مياه النيل بعد بناء السد، وألا يكون أمامها خيارات وسط مساعيها لحماية مصدرها الرئيسي من المياه العذبة.

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي: "البعض يقول أمورا عن استخدام القوة من جانب مصر. يجب أن نؤكد على أنه لا توجد قوة يمكنها منع إثيوبيا من بناء السد".

وأضاف "إذا كانت ثمة حاجة لخوض حرب فيمكننا حشد الملايين. إذا تسنى للبعض إطلاق صاروخ فيمكن لآخرين استخدام قنابل. لكن هذا ليس في صالح أي منا".

وشدد آبي أحمد على أن بلاده عازمة على استكمال مشروع السد، الذي بدأه زعماء سابقون "لأنه مشروع ممتاز"، حسب قوله.

أول رد من الخارجية

أعربت مصر عن صدمتها ومتابعتها بقلق بالغ وأسف شديد التصريحات التي نقلت إعلاميا ومنسوبة لرئيس الوزراء آبي أحمد أمام البرلمان الإثيوبي.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان لها مساء الثلاثاء، إن هذه التصريحات - إذا صحت - التي تضمنت إشارات سلبية وتلميحات غير مقبولة اتصالا بكيفية التعامل مع ملف سد النهضة، فهو الأمر الذي تستغربه مصر باعتبار أنه لم يكن من الملائم الخوض في أطروحات تنطوي على تناول لخيارات عسكرية باعتباره مخالفا لنصوص ومبادئ وروح القانون الأساسي للاتحاد الأفريقي.

وأضاف البيان أن مصر "لم تتناول هذه القضية في أي وقت إلا من خلال الاعتماد علي أطر التفاوض وفقا لمبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية ومبادئ العدالة والإنصاف، بل دعت وحرصت دوما على التفاوض كسبيل لتسوية الخلافات المرتبطة بسد النهضة بين الدول الثلاث، وذلك بكل شفافية وحسن نية على مدار سنوات طويلة".

وأعرب البيان عن دهشة مصر من تلك التصريحات، والتي تأتي بعد أيام من حصول رئيس الوزراء الإثيوبي علي جائزة نوبل للسلام، وحفاوتنا جميعا بها، وهو الأمر الذي كان من الأحرى أن يدفع الجانب الإثيوبي إلى إبداء الإرادة السياسية والمرونة وحسن النوايا نحو الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم وشامل يراعي مصالح الدول الثلاث الشقيقة مصر وإثيوبيا والسودان، حيث لا يمكن التعامل مع قضية بهذا القدر من الحساسية والتأثير علي مقدرات الشعوب الثلاثة استنادا لوعود مرسلة.

وفي السياق نفسه، أشار البيان إلى تلقي مصر دعوة من الإدارة الأمريكية لاجتماع لوزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا في واشنطن؛ في ظل حرصها علي كسر الجمود الذي يكتنف مفاوضات سد النهضة.

وأضاف البيان "وهي الدعوة التي قبلتها مصر علي الفور اتساقا مع سياستها الثابتة لتفعيل بنود اتفاق إعلان المبادئ وثقةً في المساعي الحميدة التي تبذلها الولايات المتحدة".

السفارة الإثيوبية بالقاهرة تتدخل

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رفض دينا مفتي، السفير الإثيوبي في القاهرة، وصف تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، بأنها إعلان الحرب على مصر، على خلفية النزاع حول سد النهضة.

ونفى السفير الإثيوبي في تصريحات لموقع ”القاهرة 24″ صدور أي تصريحات عن آبي أحمد، تشير أو تستخدم لفظ الحرب مع مصر، خاصة وأنه من غير المعقول أن تحتوي تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي على أي شيء من العدوانية وهناك قمة مرتقبة تجمعه بالرئيس السيسي، في سوتشي بروسيا من المقرر عقدها خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأكد دينا مفتي، أن كل الأمور ستقرر عقب لقاء الرئيس المصري ورئيس الوزراء الإثيوبي، خاصة وأن البلدين يجمعهما علاقة ثنائية تاريخية ولا يمكن أن يتم أي عداء بينهما، مشيرًا إلى أن إثيوبيا مصرة على أن تكون المفاوضات بين البلدين فقط، ولا نية لدخول طرف جديد أو موافقة على هذا الطرح من الأساس.

أول تعليق من البرلمان

وبحسب موقع "القاهرة 24"، رفض الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، طلب أحد أعضاء البرلمان، بالتعليق على ما تم تداوله بشأن تصريحات رئيس وزراء إثيوبيا، وتلويحه بالحرب دفاعا عن سد النهضة.

وعلق “عبدالعال”، في الجلسة العامة، الثلاثاء، في المجلس، قائلا: “لن ننساق وراء تصريحات لا نعلم مدى صحتها حتى الآن.. سأعود إلى وزارة الخارجية للتأكد من صحة هذه التصريحات”.

رد شديد اللهجة من الدفاع والأمن القومي

وفي سياق متصل، أكد وكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي المصري في البرلمان، اللواء ممدوح مقلد، أن إثيوبيا "إذا منعت عن مصر المياه، سنفوض الرئيس لخوض الحرب، ولكن لا نأمل أن تصل الأمور لهذا الحد".

وقال مقلد في تصريحات لـ"روسيا اليوم": "لن نصمت إذا منعت إثيوبيا المياه عن مصر، سنفوض الرئيس لخوض الحرب، ولكن لا نأمل في أن تصل الأمور لهذا الحد"، مشيرا إلى أن "تصريحات رئيس وزراء إثيوبيا حول حشد الملايين لخوض حرب ضد مصر لها أهداف أخرى".

وأشار إلى أن هذه التصريحات هدفها محاولة رئيس الوزراء الإثيوبي لجعل الشعب الإثيوبي يلتف حول قيادته السياسية، مؤكدا أن مصر لم تعلن أن لديها نية لمحاربة إثيوبيا، وهذا التصريح دعائي قد يكون له أهداف أخرى".

أول تصريحات للرئاسة بشأن «سد النهضة»

وتزامنا مع تصريحات رئيس وزراء إثيوبيا، أكد الناطق باسم الرئاسة المصرية بسام راضي أن قضية سد النهضة ستكون مطروحة بين الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والروسي فلاديمير بوتين ضمن لقائهما في سوتشي، مشيرا إلى أن هذه القضية تطرح في كل اللقاءات الدولية.

وقال راضي في تصريحات لـ"سبتوتنيك" عن قضية سد النهضة "هو موضوع يتم بحثه في معظم اللقاءات الثنائية مع زعماء العالم، لشرح وجهة النظر المصرية، وما تم التوصل إليه وما تم من إجراءات وماهو عالق، على أن يتحمل كل جانب المسؤولية، فهو موضوع يعتبر قاسما مشتركا في كل اللقاءات مع زعماء العالم وبطبيعة الحال مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

وأضاف راضي "حقيقة سد النهضة من الموضوعات الهامة، التي تهتم بها مصر حاليا، والمفاوضات حوله جارية منذ 2015، بتوقيع إعلان مبادئ ما بين الأطراف الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا".

إسرائيل تصطاد في الماء العاكر

وفي السياق ذاته، نفت السفارة الإسرائيلية في مصر، ما وصفته بالشائعات التي أثيرت حول وجود نظم دفاعية إسرائيلية تستخدم لحماية سد النهضة في إثيوبيا.

ونشرت السفارة بيانا عبر صفحتها الرسمية "إسرائيل في مصر"، جاء فيه: "مؤخرا أثيرت بعض الشائعات عن استخدام نظم دفاعية إسرائيلية لحماية سد النهضة في أثيوبيا".

وأضافت السفارة "على الرغم من العلاقات الجيدة التي تجمعنا بدولة أثيوبيا، إلا أن هذه مجرد شائعات، مؤكدين أن دولة إسرائيل تقف على مسافة واحدة من الجميع".

وأكملت "العلاقات مع مصر في أفضل حال، ويوجد بعض المصادر الصحفية في مصر التي أعلنت أنه يوجد دولة أخرى هي التي باعت منظومة دفاعها إلى إثيوبيا".

ماذا قال المصريون على تهديد إثيوبيا ؟

وعلى الصعيد الشعبي، لم يسلم رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد من المصريين وتعليقاتهم، بعدما وجه تهديداً إلى مصر بحشد مليون شخص لخوض حرب من أجل بناء سد النهضة.

تلويح رئيس الوزراء الإثيوبي بالحرب أثار رد فعل غاضب من جانب المصريين، في الوقت الذي ستعقد فيه قمة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وأبي أحمد في روسيا لبحث نقاط الخلاف بشأن سد النهضة.

وتناول بعض المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي تهديد رئيس الوزراء الإثيوبي بالسخرية، فيما جاءت تعليقات الآخرين على محمل الجد.

وعقد بعض النشطاء مقارنات بين الجيش المصري ونظيره الإثيوبي، مؤكدين أنه لا مجال للمقارنة بين الجيشين، فالجيش المصري يحتل المرتبة الثانية عشر بين أقوى جيوش العالم، بينما يأتي الجيش الإثيوبي في المرتبة 47، بحسب موقع "جلوبال فير بور".

وفيما يلي نرصد بعض تعليقات المصريين على تصريحات وتهديدات رئيس الوزراء الإثيوبي:

- اعرف حجمك قبل ما تهدد، وشوف الفرق بين الجيث المصري والإثيوبي من حيث الترتيب العالمي والقوة والتسليح.

- انت مشوفتش فيلم الممر ولا ايه

- سؤال بس هو رئيس وزراء اثيوبيا حاسب مليون دا رقم؟ هو ميعرفش احنا وصل تعدادنا كام؟

- اسحب من أبى احمد جائزة نوبل للسلام واكتب جنبه سوء استخدام وسخريه

- تصدق باية دة لو المصرين تفو عليكو هتغرقو مش حرب

- من يدعي أنه فهم الدين والعربية ويدعي ويتحدى مصر والسيسي بمليون مقاتل نصيحة له هنا اسد مصر والله لست بكفو لمصر واهلها وخلفها نحن في ظهركم لا تهدد مصر وما بنيته سيسقط فانت فعليا علي جرف هار في ما بنيته جغرافيا تصالح مع جيرانك واعمل للسلام مصر فيها اقوياء الارض والمال

- ” إذا انخفض منسوب النهر فليهرع كل جنود الفرعون ولا يعودون إلا بعد تحرير النيل مما يقيد جريانه.”

هذه عبارة منقوشة علي جدران مقياس النيل بالمنيل