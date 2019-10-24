العثور على قنابل يدوية ورؤوس حربية من بقايا الحرب العالمية الثانية بالصين

كشفت وكالة الأنباء ​الصين​ية "شينخوا" الحكومية، أنّ "وحدة من فرق إدارة الحدود في الصين عَثرت في مدينة شيلينغول التابعة لمنطقة منغوليا الداخلية ذات الحكم المحلي شمالي الصين، على 139 قنبلة يدوية، و47 رأسًا حربيًّا، تعود لفترة ​الحرب العالمية الثانية​ (1939- 1945)".

وأوضحت أنّ "القنابل والرؤوس الحربية هذه، ظهرت بفعل الأمطار بعد أن كانت مدفونة في مستنقع بالمنطقة".

وذكّر رئيس فريق إدارة الحدود، باي هو، بـ"أنّهم عثروا في أيار عام 2011، على بعد 15 كيلو متر جنوب المنطقة نفسها، على قذائف مدفعيّة تعود للجيش الياباني من بقايا الحرب العالمية الثانية".