تجدد الاشكال في ساحة ​رياض الصلح​ بين مجموعات من المتظاهرين وقد تدخلت القوى الامنية وفرق مكافحة الشغل للعمل على فض الاشكال. يذكر ان هناك حالة من التوتر تسود في ساحة رياض الصلح بين مجموعتين الاولى تطالب بإسقاط الحكومة وترفع شعار "كلن يعني كلن" والثانية تقول ان لديها المطالب ذاتها لكنها ترفض المسّ بأمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله.

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