توتر برياض الصلح بين مجموعة تطالب باسقاط الحكومة وأخرى ترفص المس برموز سياسية

أفادت قناة الـ"LBC" عن "توتر في ​رياض الصلح​ بين مجموعتين الاولى تطالب بإسقاط الحكومة وترفع شعار "كلن يعني كلن" والثانية تقول إن لديها المطالب ذاتها لكنها ترفض المسّ برموز سياسية".

هذا وتستمر منذ يوم الخميس الماضي التظاهرات الشعبية في مختلف المناطق اللبنانية احتجاجا على الاوضاع الاقتصادية والمعيشية والتي شهدت مواجهات بين القوى الامنية والمتظاهرين ورفضا للاجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء خلال الجلسة التي عقدت يوم الاثنين في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون.

كما وسادت بين المتظاهرين في كافة المناطق اللبنانية، المواقف الرافضة لخطاب الرئيس عون من قصر بعبدا.