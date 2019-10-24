ابو جمرة: خطاب الرئيس عون لم يكن بمستوى الثورة

اعتبر نائب رئيس الحكومة السابق اللواء عصام ابو جمرة أنه "بعد مرور ثلاث سنوت من عهد الرئيس ميشال عون، بقي هو في واد والشعب في واد آخر وبعد ثمانية ايام في الشارع لنصف شعب لبنان خطاب رئيس هذا الشعب لم يكن بمستوى الثورة ومطالبها حيث لم يعلن اقله البدء باستقالة الحكومة واستبدالها بحكومة حيادية مصغرة من التكنوقراط"، مشيرا الى ان "الثورة تبقى هي طريق الحل لتحقيق مطالب الشعب وانقاذ لبنان".

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